Grödig hechelt in der Regionalliga hinterher

Der Ex-Bundesligist kassierte in St. Johann die nächste Niederlage und liegt weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz in der Regionalliga.

Vier Punkte und mit 6:23 eine katastrophale Tordifferenz. Der Ex-Bundesligist Grödig ist derzeit in der Regionalliga Salzburg auf verlorenem Posten. Die Elf von Salzburgs Jahrhundert-Fußballer Heimo Pfeifenberger zeigte am Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer St. Johann zwar eine ansprechende Leistung, Zählbares schaute aber wieder nicht heraus. "Leider haben wir kurz vor Schluss den zweiten Gegentreffer bekommen. Meine Mannschaft hätte sich für die starke Leistung aber einen Punkt verdient. Aber so läuft es halt, wenn man im Tabellenkeller steht", erklärt ...