Grödig jubelt gegen Austria Salzburg dank Joker

Grödig siegte am Dienstag im Regionalliga-Nachtrag gegen die Austria knapp mit 1:0 und ist nun endgültig im Ligamittelfeld angekommen.

"Ich habe mir auch nach den fünf Startpleiten keine Sorgen gemacht. Jetzt zeigt die Mannschaft seit Wochen ihr wahres Gesicht", betont Grödig-Manager Christian Haas. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit übernahm der Ex-Bundesligist im zweiten Durchgang das Kommando. Jubeln konnte Trainer Heimo Pfeifenberger aber erst kurz vor dem Ende. In der 83. Minute erzielte der gerade eingewechselte Petrit Nika das Goldtor.

Tabellenführer Kuchl wachte im Heimspiel gegen Anif erst nach einem 0:1-Pausenrückstand auf, feierte aber letztendlich noch einen verdienten 4:1-Erfolg. Die Tennengauer sind somit weiterhin auf dem besten Weg sich ein Ticket für die überregionale Westliga zu sichern. Im dritten Nachtragsspiel war St. Johann mit dem 1:1 gegen den SAK nicht glücklich. "Wir haben wieder lange geführt, aber den zweiten Treffer nicht nachgelegt", ärgert sich St. Johanns Coach Ernst Lottermoser. In der Schlussphase rettete SAK-Routinier Matthias Öttl den Nonntalern noch einen Punkt. Youngster Sebastian Oberkofler hatte St. Johann in der 35. Minute in Führung gebracht.

Bereits am Montag bekannten sich in Saalfelden die US-Investoren, trotz einer schwachen Saison, zum Verein. Sollte der angepeilte Aufstieg in die 2. Liga dieses Jahr verpasst werden, will man in der nächsten Spielzeit erneut angreifen.

Dienstag: Grödig - Austria 1:0 (0:0). Tor: Nika (83.). Kuchl - Anif 4:1 (0:1). Tore: Hofer (46.), Matthias Seidl (65.), Hübl (82./Elfer), Fötschl (85.); Danner (42.). St. Johann - SAK 1:1 (1:0). Tore: Oberkofler (35.); Öttl (84.).

Quelle: SN