Großartiges Comeback: Salzburger erspielt sich Training mit Dominic Thiem

Clemens Linnemann gewann das Finalturnier von "Red Bull Thiem, Set, Match". Dem Auftritt am Centercourt der Wiener Stadthalle, wo er im Endspiel neun Matchbälle abwehrte, folgt nun eine Übungseinheit mit Österreichs Tennisstar.

Im wahrsten Wortsinn mit einem Schlag ist für Clemens Linnemann ein Traum wahr geworden - und das gleich in zweifacher Hinsicht. Der 20-jährige Salzburger, der heuer mit der zweiten Mannschaft von Bundesligist TC GM Sports Anif in die Landesliga aufgestiegen war, gewann das Finalturnier von "Red Bull Thiem, Set, Match" dank eines nicht für möglich gehaltenen Comebacks im Endspiel gegen den 16-jährigen Wiener Inas Sarajlic.

Linnemann hatte sich zunächst beim Stopp in Anif für das Finalturnier in der Better Tennis Academy in Traiskirchen, der Trainingsstätte von Österreichs Superstar Dominic Thiem, qualifiziert. Der Namensgeber der Turnierserie machte sich dort selbst ein Bild von den jeweils 16 Teilnehmern bei Damen und Herren. Mit drei Siegen zog Linnemann schließlich ins Endspiel ein, das im Rahmen des ATP-Turniers auf dem Centercourt in der Wiener Stadthalle ausgetragen wurde.

Sein Lauf schien aber ausgerechnet auf der großen Bühne zu enden. Doch Linnemann kämpfte sich nach 0:6 im Tiebreak - alle Matches wurden auf einen kurzen Satz bis vier Games gespielt - noch einmal zurück. "Das ist ein unfassbares Gefühl, dieses Turnier gewonnen zu haben. Es war wirklich ein unglaubliches Match und eine Wahnsinns-Erfahrung, hier in der Stadthalle bei so einem tollen Event spielen zu dürfen", jubelte Linnemann, nachdem er insgesamt neun (!) Matchbälle abgewehrt hatte. Standesgemäß mit einem Winnerschlag, der in Anlehnung an Thiems Offensiv-Spiel zwei Punkte zählt, beendete der Anifer das Match.

Dieser Erfahrung nicht genug darf er nun auch den Platz mit dem US-Open-Sieger von 2020 teilen. Thiem wird sich bei einer Trainingseinheit Zeit nehmen, um Linnemann Tipps zu geben.