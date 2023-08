Große Euphorie bei 130 jungen Kickern

Von der U6 bis zur U16 ist die TSU Bramberg in allen Altersklassen breit aufgestellt.

"Unser gesamter Verein ist stark auf Zug", sagt Martin Innerhofer, Obmann der TSU Bramberg. "Von den Kleinsten in der U6 bis in die Kampfmannschaft hinauf spüre ich eine äußerst positive Stimmung. Es läuft alles in die richtige Richtung."

Im Nachwuchsbereich - unter der Regie von Jugendleiter Sepp Innerhofer - platze man durch den großen Zulauf mittlerweile "fast aus allen Nähten". Rund 130 Kinder kicken in den unterschiedlichen Altersstufen, die U14 und die U16 werden in Zusammenarbeit mit dem Ortsrivalen SC Mühlbach/Pzg. in zwei Spielgemeinschaften besetzt.

Martin Innerhofer: "Wir freuen uns, dass wir so breit aufgestellt sind und derart viele Kinder und Jugendliche von klein auf begleiten können, ohne dass die Eltern dafür zahlen müssen."