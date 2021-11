Großer Jubel trotz Halbfinal-Niederlage: Pinzgauer Judoka erkämpfen dritten Platz in der Bundesliga

Der Einzug ins "Final Four" war für die JU Pinzgau ein schöner Erfolg. Da schmerzte eine 3:11-Niederlage gegen die Galaxy Tigers nicht allzu viel.

Es fühlte sich bereits vorab wie ein Sieg an. "Nach 2014 ist es uns erstmals wieder gelungen. Darauf sind wir sehr stolz", sagt Obmann Rupert Rieß sen. über den Erfolg, die Finalrunde der besten vier in der Bundesliga erreicht zu haben. Das war im Oktober mit starken Einzelleistungen der heimischen Topathleten und der Unterstützung von zwei Weltklassekämpfern aus Kasachstan gelungen - in vier Duellen standen drei Siege zu Buche.

Rieß: "Das hatte uns keiner zugetraut. Wir sind auf ...