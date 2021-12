Großer Jubel um Jan Hörl

Jungadler Jan Hörl aus Mitterberghütten feierte in Wisla (Polen) seinen ersten Erfolg im Weltcup. Stefan Kraft wurde Dritter. Gefeiert wird der Premierensieg von Hörl auch zu Hause im Pongau.

"Es ist ein Megagefühl. Das war genau das, wofür ich jahrelang trainiert habe, und dass es heute so aufgeht, ist einfach genial", so das junge Skisprungtalent des SC Bischofshofen, Jan Hörl. "Bis ich alles realisiert habe, mit Teamsieg, Qualisieg und Einzelsieg, dauert es bestimmt noch ein wenig. Es war an diesem Wochenende einfach alles dabei, und das ist megagenial", freut sich der 23-jährige ÖSV-Skispringer.



Erster Weltcupsieg seiner noch jungen Karriere

Das vergangene Wochenende war tatsächlich ein ...