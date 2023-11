Großgmainer Tennisprofi Arabella Koller peilt ersten Profi-Turniersieg an

Die Großgmainerin ist Salzburgs einzige Tennisspielerin in der WTA-Rangliste. Ihre Ziele für das kommende Jahr sind klar definiert.

Mit den Rängen 921 im Einzel und 710 im Doppel (WTA-Weltrangliste) ist Arabella Koller derzeit Salzburgs beste Tennisspielerin. Die 23-jährige Großgmainerin hat in der heurigen Saison vier Viertelfinali im Einzel (Monastir, Baku, Telde und Bad Waltersdorf) sowie sechs Achtelfinali im Doppel zu Buche stehen. Mit dem UTC Fischer Ried feierte sie den Vizemeistertitel in der Bundesliga Damen, außerdem konnte sie das ÖTV-Dreiländerturnier in Ferlach sowie das ÖTV Grenz Slam in Bleiburg gewinnen.

Großer Durchbruch blieb aus

Der ganz große Durchbruch ist auch heuer ausgeblieben. Der erste Turniersieg auf der Profitour scheint aber vor allem im Doppel in Griffweite. Nicht weniger als drei Finalspiele (Monastir,

Baku und Telde) hat Koller heuer absolviert. Sie steht damit im Doppelranking auf Platz 710 und ist damit drittbeste Österreicherin. Die nächsten Chancen, Punkte zu sammeln, bieten die Turniere in Tunesien, die sie im November und Dezember spielen wird.

Arbeit mit Mentalcoach

Derzeit feilt Koller mit ihrem Rifer Trainerteam rund um Gerald Mild, Raul Ranzinger und Johannes Landlinger an ihrer Weiterentwicklung. Um sich weiter kontinuierlich zu verbessern, arbeitet sie seit Kurzem auch mit einem Mentalcoach. "Viele Matches entscheiden sich im Kopf. Von den Schlägen her kann ich mit Spielerinnen aus den Top-200 bereits mithalten. Da ist der Unterschied gar nicht so groß", meint die Großgmainerin. Ihre Platzierung in der Weltrangliste erspart Koller bei den meisten 15.000-Dollar-Turnieren die Qualifikation, außerdem kann sie vermehrt zu den 25.000-Dollar- und 40.000-Dollar-Turnieren wechseln. Als Ziele für 2024 nennt Koller, sich weiter zu verbessern und im Ranking nach vorne zu arbeiten.

Drei Fragen noch:

Diese Person beeindruckt mich:

Rafael Nadal - mir gefällt sein Kampfgeist

Meine größte Stärke:

meine Ausdauer und mein Kampfgeist

In einem Jahr sehe ich mich:

WTA-Rangliste <600; ÖTV-Rangliste Top 3; Teilnahme am Billie Jean King Cup