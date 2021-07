Groteske um das Football-Finale: Stadion gesucht

Katastrophale Rasenbedingungen erzwingen einen Ortswechsel.

Wenige Stunden nach der offiziellen Pressekonferenz zum Silver und Austrian Bowl folgte die Schocknachricht. Aufgrund der katastrophalen Rasenbedingungen kann das Salzburg Football Team den Silver Bowl nicht wie geplant in der NV Arena von St. Pölten bestreiten.

Eine Kommission kam am Donnerstag zum Schluss, dass der dortige Rasen sich in einem unbespielbaren Zustand befindet. Die Verletzungsgefahr für die Spieler wäre zu groß. Dadurch musste auch das für Freitag geplante Auftaktspiel der zweiten Fußball-Liga zwischen dem SKN St. Pölten und Rapid II abgesagt werden. Dass sich die Bedingungen bis zum Silver und Austrian Bowl am 31. Juli bessern werden, gilt indes als ausgeschlossen.

"Ich bin sehr verwundert und enttäuscht über die späte Absage", sagte Christian Seyrl, der Generalsekretär des American Football Bundes Österreich. "Durch die späte Benachrichtigung, bleibt uns nun nicht viel Zeit, um den Silver und Austrian Bowl doch noch zu retten. Wir hätten uns zumindest darüber gefreut, wenn man uns früher Bescheid gegeben hätte", zeigte sich Kevin Fuchs, der Media-Manager des AFBÖ, verärgert. "Vor allem die Fans tun uns natürlich sehr leid in dieser Situation. Wir wollen aber unbedingt am 31. Juli festhalten und befinden uns aktuell in intensiven Verhandlungen um einen alternativen Austragungsort." Eine Terminverlegung kann laut AFBÖ ausgeschlossen werden, das möchte man weder den Fans noch den Teams zumuten.

"Die Fans sind hier die Leidtragenden. Für uns ändert sich dadurch organisatorisch einiges. Das Ziel bleibt dennoch das gleiche. Wir wollen den Silver Bowl um jeden Preis gewinnen, egal in welchem Stadion", betonte Salzburgs Obfrau Christine Gappmayer.