Grünau beendete Seekirchens Serie

Fehlende Cleverness und Tormannfehler bei der Lapkalo-Elf. Ersatzgeschwächte St. Johann besiegten den SAK mit Effizienz.

Sieben Spiele in Folge hat Seekirchen in der Regionalliga Salzburg nicht verloren. Am Freitag endete die stolze Serie der jungen Truppe in Grünau mit einer 1:3-(1:1)-Niederlage. Die Lapkalo-Elf ging verdient durch ein schönes Weitschusstor von Max Haberl in Führung. Doch der Ausgleich der Gastgeber kurz vor der Pause durch Moussa Dembele drehte die Partie. "Da müssen wir cleverer spielen", sah Mario Lapkalo die Ursache in einem unnötigen Ballverlust durch einen zu schnell abgespielten Freistoß.

Sowohl beim 2:1 als auch beim 3:1 profitierte Grünau von Schnitzern des Seekirchen-Torhüters Severin Heuberger. "Das passiert auch den Großen einmal", nimmt Lapkalo seinen Keeper in Schutz.

Auch im zweiten Freitagabendspiel behielt der Außenseiter die Oberhand. Die arg ersatzgeschwächten St. Johanner erwischten den SAK eiskalt und gingen durch Sandro Djuric schon in der 4. Minute in Führung. Danach waren die Nonntaler am Drücker und hätten mehr herausholen müssen als nur den Ausgleich durch Stephan Dorfmayr. Die Entscheidung brachte Florian Ellmer nach einer knappen Stunde. "Ein Unentschieden wäre verdient gewesen", sagte SAK-Trainer Roman Wallner. "St. Johann war hinten stabil und vorne effektiv. Ausdrücklich gelobt wurde vom Ex-Nationalspieler die Leistung des Schiedsrichtergespanns um Johann Dusch. Abgesagt werden musste die Partie zwischen Hallein und Grödig. Nach dem Regen stand das Wasser auf Teilen des Platzes zu tief.

Am Samstag steigt der Schlager zwischen dem noch ungeschlagenen Zweiten Austria Salzburg und Tabellenführer Bischofshofen. Die beiden letzten Duelle haben die Pongauer für sich entschieden.

Regionalliga Salzburg: Grünau - Seekirchen 3:1 (1:1). Tore: Dembele (43.), Nika (76.), Federer (88.); Haberl (35.). St. Johann - SAK 2:1 (1:1). Tore: Djuric (5.), Ellmer (54.); Dorfmayr (39.). Hallein - Grödig abgesagt.