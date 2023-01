Grünau bezahlt Stier-Sieg teuer: Torjäger Nika fällt lange aus

Die Freude über den Turniersieg beim traditionellen Hallenturnier Salzburger Stier dürfte in Grünau wohl verflogen sein: Anfang Jänner riss sich Torjäger Petrit Nika in der Sporthalle Alpenstraße das Syndesmoseband und wird am Montag operiert. Frühestens im April wird der Angreifer wieder auf dem Spielfeld stehen können. Einen noch längeren Ausfall muss der Regionalliga-Konkurrent SAK verdauen.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Bei dieser Aktion verletzte sich Grünau-Torjäger Petrit Nika (r.) schwer.

Als Petrit Nika Anfang Jänner das Parkett in der Sporthalle Alpenstraße humpelnd verlassen musste, war noch nicht absehbar, dass der Torjäger Grünau viele Wochen fehlen wird. Seit Kurzem ist aber klar, dass sich der 29-Jährige das Syndesmoseband gerissen hat und lange ausfallen wird. "Extrem bitter. Nika wird am Montag operiert und uns frühestens Anfang April wieder zur Verfügung stehen", erklärt Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner, der seinem Trainerteam den Wunsch nach weiteren Verstärkungen nicht erfüllen wird. "Wir haben trotzdem einen sehr guten Kader und werden sicher keine weiteren Spieler mehr holen." Mit Julian Feiser, der im Winter vom SAK nach Wals gewechselt ist und beim Stier gleich glänzte, wurde dem Trainerteam rund um Bernhard Kletzl schon ein Wunsch erfüllt.

Federer auf dem Weg zurück

Während Nika am Montag unters Messer muss, ist Stefan Federer schon auf dem Weg der Besserung. Der Mittelfeldstratege ist wegen einer Schambeinentzündung in Behandlung, kann aber schon wieder leichte Trainingseinheiten absolvieren. "Wir hoffen, dass er im März wieder voll einsatzfähig ist", erklärt Rottensteiner, dessen Verein Mitte Februar ein Kurztrainingslager auf Mallorca absolviert. "Der Verein ist sehr gut aufgestellt und ermöglicht unserer Mannschaft eine Topvorbereitung."

Regionalliga West für Trainer Kletzl wohl Pflicht

Nachdem die Walser ihren Kader im Sommer ordentlich verstärkt und den Herbst als Vierter in der Regionalliga Salzburg abgeschlossen haben, sind auch die Ansprüche gestiegen. "Die Qualifikation für das obere Play-Off ist Pflicht. In weiterer Folge haben wir den Anspruch uns ein Ticket für die Westliga 2023/24 zu sichern", sagt Rottensteiner. Damit wächst natürlich auch der Druck auf Trainer Kletzl, für den es beim Verpassen dieser Ziele ungemütlich werden könnte. "Natürlich sind Mannschaft und Trainer gefordert. Grünau ist ein sehr gut geführter Verein, der den hohen Ansprüchen auf jeden Fall gerecht werden kann."

SAK verliert seinen Abwehrchef

Einen bitteren Verlust muss der SAK wegstecken. Innenverteidiger Bartu Aygün zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu und wird den Nonntalern im Frühjahr nicht zur Verfügung stehen. Nun sind die Städter nicht nur auf der Suche nach einer neuen Nummer eins zwischen den Pfosten, sondern brauchen zudem einen Abwehrchef.