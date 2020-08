Grünau nach erstem Saisonerfolg erleichtert

Youngster Christian Schnöll schoss die Walser gegen Kuchl in der Nachspielzeit zum Sieg.

"Die Erleichterung ist groß, endlich hat es mit dem ersten Dreier geklappt", freute sich Grünau-Trainer Franz Aigner nach dem 2:1-Erfolg gegen Kuchl in der Regionalliga Salzburg. Trotz vier Niederlagen zum Saisonstart blieb man bei den Walsern ruhig und wurde am Samstag belohnt. "Auch in schlechten Phasen kommt vom Vorstand kein Druck, das merken auch die Spieler", erklärt der Ex-Profi.

Gegen Kuchl überschlugen sich in der Schlussphase die Ereignisse. Wenige Minuten vor dem Ende hielt Neuzugang Alexander Strobl, der ...