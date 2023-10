Grünau-Präsident Hans-Peter Bauer:"Wir sind endlich als Team aufgetreten"

Eine klare Ansprache des Präsidenten Hans-Peter Bauer scheint Früchte getragen zu haben: Grünau überraschte gegen Spitzenteam Saalfelden.

Grünau konnte am Samstag seine Sieglosserie eindrucksvoll beenden. Die Walser siegten in der Regionalliga-West gegen Saalfelden mit 2:0 und feierten damit den ersten vollen Erfolg seit 5. August. "Ein verdienter Erfolg. Es war insgesamt ein überragender Tag. Unser Oktoberfest ist sehr gut angekommen und dann noch die Sensation gegen Saalfelden", freute sich Grünau-Präsident Hans-Peter Bauer über einen rundum gelungenen Spieltag.

Und das nach zuletzt schwierigen Wochen. Innerhalb der Mannschaft war es in letzter Zeit zu der einen oder anderen Unstimmigkeit gekommen. Nach einer deutlichen Ansage von Bauer scheint nun aber wieder Ruhe eingekehrt zu sein. "Ich habe die Probleme klar angesprochen und den Spielern gesagt, was sich der Verein von ihnen erwartet. Gegen Saalfelden sind wir endlich als Team aufgetreten. Dann sieht man auch, was möglich ist. In unserer Mannschaft steckt sehr viel Qualität."

Angeführt von Stefan Federer, der für seine starke Leistung auch vom Präsidenten ein dickes Lob bekommen hat, ließ Grünau den Favoriten nie ins Spiel kommen und nutzte in der ersten Halbzeit seine Chancen eiskalt aus. Zum Matchwinner avancierte mit Patrick Scheibenhofer ein Eigenbauspieler: Der Außenverteidiger verwertete zuerst einen Abpraller zur Führung (31.) und ließ zehn Minuten später die rund 500 Zuschauer staunen. Scheibenhofer erkämpfte sich am eigenen Sechzehner den Ball und vollendete ein Solo über den ganzen Platz zum 2:0. "Ein überragendes Tor", jubelte Bauer, der nach der Partie tief durchatmen konnte: "Dieser Sieg ist Balsam auf unsere Wunden. Wobei ich betonen muss, dass wir in elf Spielen erst drei Mal verloren haben, leider bringen uns die vielen Unentschieden für die Tabelle nicht viel."

Weiter geht es für die Grünauer am kommenden Sonntag bei der SPG Silz/Mötz. "Da wollen wir natürlich wieder Zählbares mitnehmen. Erfreulich ist, dass einige Anhänger auch auswärts mitfahren und unsere Mannschaft lautstark unterstützen."