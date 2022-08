Grünau-Routinier Federer: "Wir beschäftigen uns nicht mit der Westliga"

Routinier Stefan Federer eilt derzeit mit Grünau von Sieg zu Sieg: Die Walser feierten gegen Anif den dritten vollen Erfolg in Serie.

Nach einem Kaderumbruch im Sommer brauchte Grünau vier Spiele in der Regionalliga Salzburg, um auf Touren zu kommen. In den vergangenen Wochen zeigten sich die Walser aber in Topform und rollten das Feld von hinten auf. Routinier Stefan Federer spricht im SN-Interview über den verkorksten Start, den Rosenkrieg mit St. Johann und seinen geplatzten Profitraum.

Nach einem schlechten Start habt ihr zuletzt drei Spiele in Serie gewonnen. Wie habt ihr den Umschwung geschafft? Stefan Federer: Die vier Niederlagen ...