Grünau-Trainer Aigner: "Wir werden nicht Letzter"

Der Fußball-Regionalligist Grünau spielt bisher eine schwache Saison und findet sich im Tabellenkeller wieder. Im SN-Interview spricht Trainer Franz Aigner über den bisher schlechten Saisonverlauf, seine Wünsche für die Sommertransferzeit und die Ziele des Vereins.

Haben Sie im vergangenen Sommer befürchtet, dass dem Verein eine schwere Saison bevorsteht? Franz Aigner: Zu Beginn der Vorbereitung hatte ich ein gutes Gefühl. Als sich dann einige Stammspieler schwer verletzt haben, war absehbar, dass es schwierig wird. Unsere jungen Talente haben zwar Potenzial, aber es fehlt die Routine. Im Winter hatten wir dann leider wieder viele Ausfälle. Jetzt hat sich die Situation aber entspannt und ich bin überzeugt, dass wir nicht Letzter werden.

Was muss sich im Sommer ändern, damit Grünau in der nächsten Saison eine bessere Rolle spielt? Wir werden den Kader qualitativ verstärken müssen. Mit nur Jungen geht es einfach nicht, das haben wir in den vergangenen beiden Jahren gesehen. Jeder Konkurrent hat ein paar gestandene Regionalliga-Spieler im Kader, wir mit Alexander Strobl, Marcel Bernhofer und Thomas Pertl nur drei. Mit dem Grünauer Weg, der vor zwei Jahren eingeschlagen wurde, kann man nicht in der Regionalliga spielen.

Mit Stefan Federer, Petrit Nika, Harald Empl und Nikola Trkulja wollen Sie vier Spieler vom SAK nach Wals locken. Das stimmt. Ich muss aber auch sagen, dass die Spieler zu uns wollen. Sie wissen, dass Grünau ein gutes Umfeld bietet und die schönste Sportanlage Salzburgs auf sie wartet. Es sind vier interessante Spieler, fixiert wurde aber noch nichts.

Sie haben noch bis Sommer 2023 einen Vertrag - mit welchem Ziel gehen Sie in die kommende Spielzeit? Der Vorstand will beim Comeback der Regionalliga West unbedingt dabei sein. Also werden wir alles daransetzen, um die Qualifikation in der kommenden Saison zu schaffen. Über meine persönliche Zukunft habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.



Mit Hans-Peter Bauer hat Grünau seit Kurzem einen neuen Präsidenten. Wie wichtig ist diese Personalie für Sie? Sehr wichtig. Er hat selbst sehr lang und erfolgreich gespielt und kennt das Fußballgeschäft in- und auswendig. Zudem hat er für Grünau gespielt und war auch schon im Vorstand tätig. Eine wichtige Personalie, die dem Verein sicher weiterhilft.

Im Vereinsumfeld gibt es einige Personen, die den Verein lieber in der Salzburger Liga mit nur Walsern sehen würden. Was sagen Sie dazu? Der Vorstand hat ganz klar gesagt, dass er den Club in der Regionalliga sieht. Und als Trainer will ich mit meiner Mannschaft natürlich auch so hoch wie möglich spielen. Kritiker gibt es bei jedem Verein, damit muss man leben.

Ab 2023 wird die dritte Liga im Westen Österreichs wieder überregional gespielt. Eine gute Entscheidung? Auf alle Fälle. Die Westliga hatte immer ihren Reiz. Die Busfahrten nach Tirol und Vorarlberg haben den Spielern immer getaugt. Vor allem nach Siegen. Man braucht aber junge, hungrige Spieler, die diesen Aufwand auch auf sich nehmen wollen.