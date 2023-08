Grünauer Weg in Richtung Kampfmannschaft

300 Kinder und Jugendliche kicken beim SV Wals-Grünau. Bis zur U13 gibt es keine fixen Positionen.

Mit zehn Nachwuchsteams - von den Bambini bis zur U16 - startet der SV Wals-Grünau in die neue Saison. Die Nachwuchs-Kicker werden dabei auf allen Positionen ausgebildet. "Generell wollen sie natürlich immer Tore schießen. Bis zur U13 gibt es aber keine fixen Positionen", sagt Jugendleiter Attila Lobos. Getreu dem "Grünauer Weg" will man so möglichst viele junge Spieler in die Erwachsenenteams bringen. "Bis zur U12 brauchst du die Breite, da nehmen wir jeden. Sonst hast du später in den oberen Altersklassen keine Teams mehr", so Lobos.

Ein Höhepunkt des Trainingsjahres folgt im September. Da fahren die U13 und U14 mit Trainern und Eltern - insgesamt über 60 Personen - auf Trainingslager nach Altenmarkt.