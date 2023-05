"Gurkerl" kostet Grünaus Stefan Federer WM-Finale

Stefan Federer verkaufte sich in Abu Dhabi teuer.

Nachdem Stefan Federer wegen einer Gelbsperre beim Heimspiel seiner Grünauer gegen Seekirchen passen musste, konnte der Edeltechniker zur inoffiziellen Straßenfußball-WM nach Abu Dhabi reisen. "Ich habe das Ausscheidungsturnier in Österreich gewonnen und es war eine coole Sache, gegen die besten Straßenfußballer antreten zu dürfen", erklärt Federer, der im Viertelfinale mit seinem kolumbianischen Konkurrenten keine Mühe hatte. Und auch im Halbfinale sah der Salzburger schon wie der sichere Sieger aus. "Ich habe kurz vor Schluss klar geführt, leider ist mir dann ein Missgeschick passiert", ärgert sich Federer.

Kenan Sejdic und Co. holten Platz zwei

Eine Regel, die die sofortige Niederlage bedeutet, wurde dem 32-Jährigen zum Verhängnis. Spielt ein Spieler ein "Gurkerl" und erzielt im Anschluss ein Tor, dann gewinnt er automatisch das ganze Spiel. Dieses Kunststück gelang dem belgischen Gegner von Federer. "Schade. Ohne diesen Fehler hätte ich meinen Kontrahenten sicher besiegt und im Finale gute Chancen auf den WM-Titel gehabt. Natürlich ärgerlich, aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung." In den vergangenen Monaten hat sich Federer abseits des grünen Rasens über die Landesgrenzen hinaus einen sehr guten Namen gemacht. Er führte nicht nur seinen Futsal-Verein Inter Kleßheim in die Bundesliga, sondern sorgt auch in der Straßenfußballszene mit tollen Leistungen für Furore.

Erst im Finale mussten sich Gollings Kenan Sejdic und Friedburgs Julian Vincetic bei einem Straßenfußballturnier in Amsterdam geschlagen geben.