Guru bog Lukas Pertl gerade

Starke Schmerzen im rechten Knie haben den Gasteiner Triathleten Lukas Pertl beim Start in die Olympiaqualifikation zuletzt zur Aufgabe gezwungen. Nun gibt der 27-Jährige Entwarnung: "Eine muskuläre Überbelastung hat zu einer Fehlstellung geführt. Ein bayerischer Guru hat mein verdrehtes Gestell aber wieder gerade gerichtet", sagte Pertl nach nur einer Behandlung bei Physiotherapeut Hans Friedl in Bayern. Diesen hatte Pertls Trainingspartner Patrick Lange empfohlen. "Alle Blockaden sind gelöst. Das wundert mich aber nicht, so oft wie es geknackst hat", erklärte Pertl.

Bei der Sprint-Staatsmeisterschaft in Wels will der Triathlet am nächsten Sonntag wieder auf die Rennstrecke zurückkehren. Der Wettbewerb nahe der Heimat hat viele Vorteile: "Der nationale Vergleich ist wichtig. Und ich freue mich auf das heimische Publikum. Auch meine Frau, meine Eltern und mein Coach schauen zu."

Dass zuletzt Bruder Philip, der in zwei Wochen in Mexiko antritt, die besseren Ergebnisse vorzuweisen hatte, irritiert ihn nicht. "Philip ist nicht mehr der jüngere Bruder. Wir sind auf Augenhöhe und profitieren im Training voneinander", sagte Lukas Pertl, der nach dem verpatzten Start auf dem langen Weg Richtung Olympia nicht die Nerven verlieren will. "Ich nähere mich Schritt für Schritt an. Mit Leichtfüßigkeit geht es am besten."