Guschlbauers lädierter Fuß hielt trotz aller Strapazen durch

Dem siebtplatzierten Halleiner fehlten nur 43,5 km ins Ziel.

Auf dem neuen Kurs von Salzburg zum Mont Blanc und wieder zurück nach Zell am See ist den Red-Bull-X-Alps-Athleten heuer alles abverlangt worden. Von 29 Sportlern, die das Abenteuerrennen mit dem Gleitschirm in Angriff nahmen, schafften es nur fünf vor dem offiziellen Rennende ins Ziel, neun mussten sogar vorzeitig aufgeben. Den Sieg sicherte sich Titelverteidiger Christian Maurer mit knapp 20 Stunden Vorsprung auf seinen Schweizer Landsmann Patrick von Känel und den drittplatzierten Steirer Simon Oberrauner.

Bis zum Schluss biss sich der Halleiner Paul Guschlbauer durch. Am Ende war der 37-Jährigen nur 43,5 km vom Ziel entfernt, als das Rennen am Freitag abgewunken wurde, und landete auf Rang sieben. Besonders beeindruckend macht Guschlbauers Leistung, dass er sich erst im März den Fuß gebrochen hat. "Es war ein unglaubliches Rennen. Der Fuß hat super gehalten, das Problem war nur, dass das fehlende Training dazu geführt hat, dass ich ziemliche Blasen an den Füßen hatte. Dadurch konnte ich nicht so schnell laufen. Aber das Fliegen ging super", erklärte der X-Alps-Veteran. "Letztlich bin ich extrem zufrieden und freue mich, dass ich durchgehalten habe."