Halber Salzburger war beim Rennen um den Dom der große Triumphator

Sebastian Schönberger gewann das Auftaktrennen des Radsportevents Cyclodome. Auch Felix Gall schwärmte von der traumhaften Altstadtkulisse.

Erst in der vorletzten Kurve war er an Felix Gall (l.) vorbeigezogen.

Mit dem spektakulären Rennradkriterium ist am Donnerstag der zweitägige Cyclodome-Event in der Salzburger Altstadt eröffnet worden. Den Sieg sicherte sich in einem dramatischen Rennen Sebastian Schönberger, der auf den letzten Metern Tour-de-France-Etappensieger Felix Gall abhängte.

Bevor die Elitefahrer in weniger als einer Minute rund um den Dom flitzten und dabei eine Schleife über den Residenzplatz zogen, gehörte die Strecke erst einmal dem Nachwuchs, danach Prominenten aus Sport und Politik, die für den guten Zweck in Tracht und gemächlichem Tempo in die Pedale traten.

Wie schnell und mit welchen Schräglagen der 650 Meter lange Rundkurs tatsächlich absolviert werden kann, zeigten danach die Elitefahrerinnen. Nach 60 Hochtemporunden mit Zwischensprints zum Prämiensammeln setzte sich Jana Gigele (ARBÖ Knittelfeld) hauchdünn vor der Grazerin Veronika Windisch (Cookina Graz) durch.

Noch einmal einen Zacken schneller und 20 Runden länger waren die Herren unterwegs. Die Entscheidung fiel auch hier erst wenige Meter vor der Zieldurchfahrt. Sebastian Schönberger zog in der vorletzten Kurve an Felix Gall vorbei und ließ sich nicht mehr einholen. "Das war einfach ein tolles Rennen vor einer super Kulisse", sagte der überglückliche Gewinner und verriet seine siegbringende Taktik. "Bei so einem Rennen ist es wichtig, dass du immer vorne mit dabei bist. Die super Stimmung hat mir das auch leicht gemacht."

Den 29-jährigen Oberösterreicher hatte vergangenes Jahr ein schwerer Trainingsunfall aus der Bahn geworfen und seinen Profivertrag gekostet. Beim Kriterium in der Salzburger Altstadt ging er deshalb für den US-Rennstall Human Powered Health an den Start. "Der Sieg ist umso schöner, weil ich ja eigentlich ein halber Salzburger bin, denn hier habe ich mein Trainingsgelände", verriet Schönberger.

Gratulationen für den Sieger und die Veranstalter gab es von Felix Gall: "Das hier ist wirklich eine mega Kulisse. Bei der Tour de France sind wir auf der letzten Etappe durch den Louvre gefahren. Damit war es absolut vergleichbar." Am Freitag geht die Veranstaltung mit dem Mountainbike-Eliminator weiter.