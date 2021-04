"Halber" Salzburger wird jetzt ein ganzer

Golfprofi Matthias Schwab (26) wird Werbeträger für Salzburgs Tourismus - und Mitglied beim GC Klessheim. Eine Art Rückkehr.

Als "halben" Salzburger bezeichnet sich der Schladminger Golfprofi Matthias Schwab selbst. "Immerhin ist meine Mutter Salzburgerin, ich bin in Radstadt in die Schule gegangen und war auch im Salzburger Förderkader."

Was er nie sagt: Dass auch in Salzburg seine Karriere losgegangen ist: Im Jänner 2006 faszinierte er als Bub bei der TV-Show "Wetten, dass..?" in der Salzburgarena ein Millionenpublikum, indem er einen Golfball auf einem Golfschläger jonglierte und dabei auf einem Einrad Runden durch den Saal gedreht hat ...