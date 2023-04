Hallein feiert ersten Sieg im Jahr 2023, verliert im Sommer aber seinen Kapitän

Das Regionalliga-Schlusslicht steht nach einem 3:1-Sieg in Siezenheim im Landescup-Halbfinale. Im Sommer drohen aber viele Abgänge.

Nach vier Niederlagen in der Regionalliga Salzburg konnte Hallein am Dienstag den ersten vollen Erfolg in diesem Jahr feiern. Die Tennengauer setzten sich beim Salzburg-Ligisten Siezenheim verdient mit 3:1 durch. "Der Sieg geht in Ordnung. Meine Mannschaft hat zwar gut mitgehalten, aber der Gegner war vor dem Tor besser", analysiert Siezenheim-Trainer Peter Urbanek, der in der ersten Halbzeit einen bitteren Ausfall beklagen musste. Daniel Ganzenhuber verletzte sich am Knie und wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. "Gebrochen ist nichts. Mehr werden wir nach einer MRI-Untersuchung wissen", sagt Urbanek.

Nach Stadlbauer geht auch Mayr

Während die Hallein-Kicker noch den Fokus auf das Saisonfinish richten, sind im Hintergrund die Planungen bereits seit Wochen voll im Gange. Christoph Lessacher, der im Sommer von Trainer Eidke Wintersteller übernehmen wird, kann sich mit Markus Auer, Kenan Sejdic, Ben Leitenstorfer, Ranko Gigic, Aldin Kuljic (alle Golling), Adrian Vurbic und Daniel Kraft (beide Kuchl) bereits über einige Neuzugänge freuen. Es werden im Sommer aber auch mehrere Spieler den Verein verlassen: Neben Goalie Josef Stadlbauer (Anif) ist auch der Abgang von Kapitän Christopher Mayr bereits fix. Ihre Verträge noch nicht verlängert haben Michael Neureiter, Erwin Burzic, Marko Zivkovic, Adil Alic, Jasin Jahic sowie die Crnogorcevic-Brüder Zeljko, Ljubisa und Dragisa. Eine weitere Saison bleiben Christoph Siller, Michael Tanzberger, Boris Babic und Andre Zrnic.

Grünau muss lange Trkulja verzichten

Eine bittere Nachricht musste am Montag Grünau verdauen: Mittelfeldmotor Nikola Trkulja hat sich im Spiel gegen St. Johann, wie befürchtet, das Kreuz- und Seitenband gerissen. Damit wird der 22-Jährige den Walsern nicht nur am Mittwoch im Landescup-Viertelfinale bei der Austria fehlen, sondern frühstens im Jahr 2024 auf das Feld zurückkehren können. "Trotz der schweren Verletzung wollen wir seinen Vertrag aber verlängern. Wir lassen Nikola sicher nicht fallen", erklärt Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner. Am Mittwoch treffen im Viertelfinale auch noch Thalgau und Seekirchen sowie Mittersill und Kuchl aufeinander.

Hallwang nur Remis im Nachtragsspiel

Hallwang kam am Mittwoch im Nachtragsspiel der Salzburger Liga beim Nachzügler ASV nicht über ein 2:2 hinaus und verschenkte damit zwei Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Am Mittwoch stehen sich Adnet und Neumarkt gegenüber.