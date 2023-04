Hallein holt zwei Regionalliga-Trainer und lockt Gollinger mit viel Geld

Die Verpflichtung von Christoph Lessacher und Philip Buck, die Eidke Wintersteller im Sommer als Trainer des Absteigers beerben, sorgt für Unruhe beim Lokalrivalen.

Vor einer Woche hatte Hallein Trainer Eidke Wintersteller noch den Rücken gestärkt . Nun ist alles anders beim Absteiger: Der erfahrene Coach wird im Sommer abgelöst. Seine Nachfolger stehen fest: Christoph Lessacher, der im Winter als Golling-Trainer aufgehört hat, übernimmt als Chefcoach, Philip Buck wird ihm assistieren. "Wir wollen eine Veränderung und frischen Wind", sagt Halleins Obmann-Stellvertreter Jurica Mustac.

Ex-Trainer sorgt in Golling für Unruhe

Der Trainerwechsel in Hallein sorgt auch in Golling für Unruhe. Denn Lessacher will Führungsspieler seines Ex-Vereins mit sehr gut dotierten Verträgen zu seinem künftigen Club locken. Der Wechsel von Ranko Gigic nach Hallein stand bereits vor der Verpflichtung des Duos Lessacher/Buck fest.

Die beiden Tennengauer Teams treffen sich auch im unteren Play-off. Dieses beginnt - wie das obere Play-off - erst nach einem freien Osterwochenende. Die Spielpläne werden am Montag vom Salzburger Fußballverband ausgelost. Der Sieger des oberen Play-offs sichert sich, wie Saalfelden und Bischofshofen, einen Platz im ÖFB-Cup.

Über Ostern können zehn Vereine durchatmen

Im unteren Play-off geht es dagegen in den verbleibenden acht Spielen nur noch um die "goldene Ananas". Golling, Anif, der SAK, Grödig und Hallein steigen fix in die Salzburger Liga ab. Trotzdem will sich dieses Quintett anständig aus der Regionalliga verabschieden. Die Tennengauer Derbys in dieser Gruppe haben an Brisanz gewonnen.