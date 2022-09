Hallein kann doch noch punkten

Nach sechs Niederlagen in Serie holte Hallein ein Remis in Anif.

Die Erleichterung bei Aufsteiger Hallein war am Sonntag nach dem 1:1 in Anif groß. "Die ganze Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft. Leider haben wir ein spätes Gegentor bekommen und nur einen Punkt geholt, trotzdem war es ein großer Schritt in die richtige Richtung", betont Hallein-Goalie Josef Stadlbauer, der seiner Mannschaft mit starken Paraden lange Zeit die knappe Führung festhielt. Erst in der Nachspielzeit war Stadlbauer durch einen Kopfball von Vinzenz Zschock, der Anif kommende Woche Richtung Spanien (Studium) verlassen ...