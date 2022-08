Hallein-Tormann Stadlbauer: "Uns fehlt die nötige Fitness"

Hallein-Goalie Josef Stadlbauer weiß, warum sein Club hinterherhinkt.

Aufsteiger Hallein kassierte am Freitag in der Regionalliga Salzburg gegen Grünau (0:4) die nächste Pleite und findet sich nach sechs Runden auf dem letzten Platz wieder. Im SN-Interview erklärt Tormann Josef Stadlbauer, der einer der wenigen Lichtblicke bei den Tennengauern ist, warum sein Team in der neuen Liga große Probleme hat, er trotzdem von der Qualität im Kader überzeugt ist und er vom Saisonziel nicht abrückt.

Habt ihr geglaubt, dass es als Aufsteiger so schwer werden wird? Josef ...