Halleiner Paar absolvierte Ironman als Geschenk zum 40er

Das passionierte Triathlon-Paar Maria und Bernhard Reich stand kürzlich gemeinsam bei seinem ersten Ironman am Start - und das erfolgreicher "als geplant".

"Es war unser gemeinsames Geschenk zum 40. Geburtstag und ein Lebenstraum", sagt Maria Reich im TN-Gespräch. Vergangenen Sonntag absolvierte die passionierte Triathletin (TrumerTriTeam/La Sportiva) gemeinsam mit ihrem Mann Bernhard den Ironman-Bewerb in Klagenfurt. "Das gehört einfach für jeden Triathleten dazu, ein Mal im Leben einen Ironman mitgemacht zu haben."

Sie hatten sich intensiv darauf vorbereitet, die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren (mit 1490 Höhenmetern) und den abschließenden Marathon (42,2 km Laufen) zu überstehen: "Nach einem Jahr konsequentem Trainings standen wir am Sonntag um 6:40 Uhr im Klagenfurter Strandbad an der Startlinie. Die Stimmung war unbeschreiblich. Wir haben noch nie so viele Leute an der Schwimmstrecke im Lendkanal, aber auch auf der Rad- und Laufstrecke gesehen, die einen anfeuern", sagt Maria Reich begeistert.

Die Belastung des Ironmans sei nicht mit jener von Kurz- und Mittelstreckenrennen vergleichbar: "Der Ironman ist halt sehr lange, und mental sehr fordernd, aber nie so anstrengend wie die kürzeren Distanzen, wo du einfach Vollgas geben musst. Auch die Regeneration ist ganz anders, bei den kürzeren Rennen hast du Muskelkater und alle möglichen Zustände, nach dem Ironman waren wir nur dauernd sehr müde und immer hungrig."

Die Strapazen zahlten sich aus

Aber die Strapazen haben sich ausgezahlt: Bernhard kam mit einer Zeit von zehn Stunden und 36 Minuten ins Ziel, nachdem er beim Laufen leichte muskuläre Probleme bekam. Maria brauchte elf Stunden und 15 Minuten - damit war sie in der Altersklasse 40-44 Gesamtsechste und zweitbeste Österreicherin, also Vize-Staatsmeisterin auf der Langdistanz.

Mit einer Schwimmzeit von 59:14 Minuten wäre die ehemalige Schwimmerin sogar bei den Profis vorn dabei gewesen. "Wir haben gewusst, wenn alles gut läuft, können gute Zeiten rausschauen, aber unser erstes Ziel war es, ins Ziel zu kommen."Den mit dem Vizestaatsmeistertitel verbundenen Startplatz für die Ironman-WM auf Hawaii werde sie nicht wahrnehmen, sagt sie, "das ginge nur mit Sponsoren".

Nächster Stop für die Halleinerin ist nun die WM über die Sprintdistanz in Hamburg Mitte Juli (750 m schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen): "Das ist das komplette Gegenteil vom Ironman. Dort ging's mehr ums Durchhalten, um das Mentale, hier geht's nur um Vollgas."