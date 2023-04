Halleins Einkaufstour geht weiter: Die nächsten Neuzugänge und ein weiterer Trainer

Regionalliga-Schlusslicht Hallein rüstet seinen Kader für die kommende Saison in der Salzburger Liga weiter gehörig auf.

Wenige Stunden vor dem Heimspiel im unteren Regionalliga-Play-off gegen Anif präsentiert Hallein zwei weitere Neuzugänge: Kuchl-Innenverteidiger Elvin Pargan, der bereits seit Längerem mit den Salinenstädtern in Verbindung gebracht wurde, und Neumarkt-Angreifer Elvis Ozegovic werden in der kommenden Saison für die Halleiner auflaufen. "Zwei sehr gute Spieler, die uns auf alle Fälle weiterhelfen. Mit den bisherigen Transfers sind wir sehr zufrieden, wir halten unsere Augen aber weiter offen", erklärt Halleins Vorstandsmitglied Jurica Mustac, dessen Club derzeit noch mit Halid Hasanovic (Friedburg) und Austria-Stürmer Marco Hödl in Verbindung gebracht wird.

Golling-Transfers sorgten für Aufregung

Bereits in den vergangenen Wochen konnte sich Christoph Lessacher, der ab Sommer das Traineramt von Eidke Wintersteller übernehmen wird, über einige Neuzugänge freuen: Markus Auer, Kenan Sejdic, Ben Leitenstorfer, Ranko Gigic, Aldin Kuljic (alle Golling), Adrian Vurbic und Daniel Kraft (beide Kuchl) werden in der kommenden Saison für Hallein auflaufen. Vor allem die Verpflichtungen der Golling-Kicker sorgte in den vergangenen Tagen für viel Aufregung .

Neuer Tormanntrainer kommt

Auch das Trainerteam konnten die Salinenstädter nochmal verstärken: Christoph Spiehs, der auch beim ÖFB im Nachwuchs engagiert ist, wird ab Sommer die Torhüter betreuen. "Wir freuen uns, dass wir mit Christoph Spiehs einen absoluten Fachmann verpflichten konnten. Er wird nicht nur in der Kampfmannschaft arbeiten, sondern sich auch um den Nachwuchs kümmern", betont Mustac, der mit Kapitän Christopher Mayr, der den Verein eigentlich verlassen will , noch einmal ein Gespräch führen will. "Er ist ein sehr verdienter Spieler und wir würden ihn sehr gerne weiterhin bei uns sehen."