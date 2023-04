Halleins Einkaufstour geht weiter: Trio kommt vom Ligakonkurrenten Golling

Der Kader von Regionalliga-Absteiger Hallein nimmt immer konkretere Formen an. Am Dienstag gaben die Salinenstädter die Sommerneuzugänge vier, fünf und sechs bekannt. Weitere Spieler sollen in den kommenden Wochen folgen.

Trainer Christoph Lessacher, der ab Sommer Hallein gemeinsam mit Philip Buck trainieren wird , kann sich über weitere Neuzugänge freuen. Mit Markus Auer, Kenan Sejdic und Ben Leitensdorfer wechseln gleich drei Kicker vom Ligakonkurrenten Golling zu den Salinenstädtern. Lessacher kennt das Trio aus seiner Zeit in Golling und schaffte mit ihnen in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Regionalliga Salzburg. "Drei junge Spieler, die uns sicher weiterhelfen werden", freut sich Halleins Vorstandsmitglied Jurica Mustac

Weitere Spieler im Hallein-Visier

Bereits kurz nach dem Bekanntwerden von Lessachers Engagement in Hallein zeigte sich Golling über Abwerbungsversuche des Ex-Trainers verärgert. Mustac beruhigt aber: "Alle drei Spieler haben schon länger bekannt gegeben, dass sie in Golling nicht verlängern werden. Deswegen haben wir uns auch um sie bemüht. Abgeworben haben wir also niemanden." Bereits seit mehreren Wochen ist fix, dass Adrian Vurbic, Daniel Kraft (beide Kuchl) und Ranko Gigic (Golling) ab Sommer in Hallein auflaufen werden. "Wir bauen den Kader etwas um. Es kann durchaus sein, dass noch weitere Spieler kommen", betont Mustac, der mit Hallein in der nächsten Spielzeit eine gute Rolle in der Salzburger Liga spielen will. Laut SN-Informationen zeigt der Club auch an Max Danner, Fabian Altmanninger (beide Anif) und Resul Omerovic (Ostermiething) starkes Interesse.