Hallwang stellt Adnet im Aufstiegsrennen der Salzburger Liga ein Bein

Hallein hatte am Freitagabend mit einem Kantersieg vorgelegt, tags darauf legte Golling souverän nach. Der dritte Tennengauer Aufstiegsaspirant konnte am Sonntag nicht Schritt halten. Adnet unterlag in Hallwang 0:1 - der nächste Dämpfer nach dem Unentschieden gegen Bürmoos. Die Adneter liegen nun als Tabellendritter bereits fünf Zähler hinter Golling, zwei Punkte fehlen auf die Halleiner.

"Wir haben einen schlechten Tag erwischt, spielerisch zu wenig gezeigt und verdient verloren", sagt Adnets Vorstandsmitglied Gottfried Putz. Die Hallwanger dominierten von Beginn an und vergaben früh die ersten guten Torchancen. Nach 90 Minuten reichte ein Treffer zu drei Punkten, weil die von Thomas Heissl betreuten Gäste offensiv harmlos blieben. Routinier Bernhard Löw zirkelte den Ball in der 73. Minute von der Strafraumgrenze via Innenstange ins Tor. "Das war über 90 Minuten ein sehr souveräner Auftritt. Wir haben nichts zugelassen und hätten viel früher treffen müssen", betont Hallwangs Chefcoach Alexander Drachschwandtner, dessen Mannschaft den intensiven Cupfight gegen Kuchl gut weggesteckt hat. "Bei der Hitze war das eine Bombenleistung."

Dass mit Corvin Resch (Siezenheim), Constantin Resch (SAK), Adrian Wagner (Hallein) und Filip Smoljan (ASV Salzburg) bereits vier Abgänge feststehen, bereitet dem Trainer der Flachgauer kein Kopfzerbrechen. Plainfelds Nemanja Asanovic kehrt zurück. "Wir werden gute neue Spieler holen und besser sein als in dieser Saison", sagt Drachschwandtner.