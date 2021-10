Salzburger bleiben punkteloses Schlusslicht in der HLA Challenge. Aber Nachwuchs macht Hoffnung.

Der UHC musste sich auch in seinem fünften Saisonspiel in der HLA Challenge geschlagen geben. In Wels setzte es für die Salzburger am Samstag eine klare 18:30-Niederlage. Coach Herbert Wagner ärgerte sich einmal mehr über "Angsthasen-Handball" und die Harmlosigkeit im Angriff. Zufrieden war er nur mit der Leistung von Routinier Stefan Pac, der mit vier Treffern zweitbester UHC-Werfer war, und den drei jüngsten Spielern, Christian Wagner, Markus Nguyen Hoang (beide 17) und Rasid Beco Alic (16).

Spiders Wels - UHC Salzburg 30:18 (15:10). Für den UHC trafen: Aufhauser (6), Wagner, Pac (je 4), Musil, Harbas, Nguyen Hoang, Alic (alle 1).