Aufholjagd des UHC fehlte in den Schlusssekunden die Krönung

Salzburgs Zweitliga-Handballer machten im Heimspiel gegen Lauterach einen 6-Tore-Rückstand wett, verloren aber nach dramatischen Finale noch mit 30:31.

Beinahe hätte der UHC sein lautstarkes Fangrüppchen noch für die unermüdlichen Anfeuerungsrufe und Trommeleinlagen belohnt. Die Salzburger hatten im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs der HLA Challenge (2. Bundesliga) nach starker Aufholjagd noch die Chance, zumindest das Remis über die Zeit zu bringen. Doch zehn Sekunden vor Schluss gelang den Gästen aus Lauterach der Treffer zum 31:30-Sieg.

Ausgleich gelang etwas zu früh

"Dass sie gewonnen haben, war sicher nicht unverdient", gestand UHC-Coach Herbert Wagner. "Wir haben unseren letzten Angriff zu früh abgeschlossen, obwohl wir das vorher anders besprochen hatten, und dann zu einfach das Tor kassiert." Dabei war seine Mannschaft gar nicht schlecht in die Partie gestartet und früh mit zwei Treffern voran gelegen. Erst nach einer Viertelstunde lag erstmals Lauterach in Front, baute seine Führung von 8:7 auf bis zu sechs Tore aus und ging mit 17:12 in die Kabine.

Letzte Auszeit fruchtete nicht

Nach der Pause ließ der UHC die Gäste zumindest nicht weiter davonziehen und kam in der Schlussviertelstunde (auch dank starker Paraden von Goalie Hamidreza Sharifi) dem Ausgleich sukzessive näher. Mit nur mehr 30 Sekunden auf der Uhr nahm Coach Wagner beim Stand von 29:30 eine Auszeit zur letzten taktischen Besprechung. Und tatsächlich glückte noch der umjubelte Ausgleich durch Dauerbrenner Stefan Pac. Doch Lauterach schlug umgehend zurück und stoppte auch den letzten verzweifelten Angriffsversuch der Salzburger.

"Abwehr war eine Katastrophe"

"Auch wenn wir am Ende fast noch einen Punkt mitgenommen hätten. Wir haben einfach schlecht gespielt", resümierte Coach Herbert Wagner. "Vorne haben wir uns zu sehr auf Einzelaktionen verlassen. Und die Abwehr, die eigentlich immer unsere Stärke gewesen ist, war eine Katastrophe." Warum sein Team nach starkem Saisonstart Anfang des Jahres so aus dem Tritt geraten ist, stellt das gesamte Trainerteam vor ein Rätsel. "Das ist für uns unerklärlich. Das erste Match des Jahres gegen Linz war noch gut. Aber seitdem ist irgendwie der Wurm drin", sagt Wagner.

"Wir wollen wieder besser Handball spielen"

Bevor die Meisterschaft ins Play-off geht, steht noch ein Auswärtsmatch gegen Tabellenführer Tirol an, dann gilt es, wieder zurück in die Spur zu finden. "Unser Saisonziel war es, besser abzuschneiden als im Vorjahr, als wir Vorletzter geworden sind. Das sollte uns auf jeden Fall gelingen, aber wir wollen einfach wieder besser Handball spielen", betont der Coach.