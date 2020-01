Die zweite Mannschaft der Salzburger Handballer verlor in Traunstein nach einer turbulenten Schlussphase. Schiedsrichterentscheidungen haben ein Nachspiel.

Die zweite Mannschaft des UHC Salzburg ist am Samstag mit einer 20:22-Niederlage in Traunstein unglücklich in das neue Jahr gestartet. Den dritten Saisonsieg in der Bayerischen Bezirksliga kostete eine hektische Schlussphase, in der die Gäste beim Stand von 20:19 binnen 13 Sekunden sechs Zweiminutenstrafen kassierten. Mit vier Spielern weniger am Feld musste man den Ausgleich aus einem Siebenmeter und zwei weitere Gegentreffer hinnehmen.

Da die Salzburger in der entscheidenden Phase des Duells einen Regelverstoß der Schiedsrichter erkannt haben wollen, wurde ein Protest gegen die Spielwertung eingelegt. "Als die Siebenmeterentscheidung der Schiedsrichter gefällt wurde, war die Partie eigentlich wegen eines falschen Wechsels unterbrochen. Das Spiel hätte mit einem Freiwurf für Traunstein fortgesetzt werden müssen", erklärt UHC-Obmann Thomas Manhart, der auf eine Neuaustragung hofft.

Weniger als vermeintliche Fehler der Spielleiter, prangert Manhart zudem eine grundsätzliche Fehlentwicklung im Handballsport an: "Ich halte es nicht für zeitgemäß, dass man im Handball Schiedsrichter-Entscheidungen nicht einmal mit den Worten 'Was hab ich denn gemacht?' kommentieren darf, ohne ausgeschlossen zu werden. Dass die Autorität der Schiedsrichter so beschützt werden muss, finde ich überzogen. Würde das im Fußball auch so gemacht werden, stünden am Ende immer nur zwei bis drei Spieler am Feld."

Quelle: SN