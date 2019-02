Trotz schwerer Personalsorgen feierte der UHC in der Bayerischen Bezirksliga den neunten Sieg in Serie. Angeführt vom 19-jährigen Aufbauspieler Felix Holubek und dem 42-jährigen Flügel Christian Schnöll setzten sich die Salzburger in Brannenburg mit 35:29 (15:14) durch.

Von der Ausgangslage her war das Match in Brannenburg für die UHC-Trainer Daniel Röse und Herbert Wagner das bislang schwerste der Saison. Durch Verletzung, Krankheit und Urlaub mussten die beiden gleich eine komplette Handballmannschaft vorgeben. So fehlten beim Gastspiel in Bayern etwa Topscorer und Spielmacher Lukas Schnöll sowie die Flügelflitzer Martin Hackenbuchner und Max Seelig.

Strafübungen erlassen

Die verbliebenen Salzburger ließen sich aber keineswegs hängen, sondern machten die Ausfälle mit viel Mannschaftsgeist wett. "Ich muss ein Pauschallob an alle mitgereisten Akteure aussprechen", meinte Coach Röse nach dem Match zufrieden.

"Jeder Spieler, der eingewechselt wurde, hat sich mit der Leistung und dem Kampfgeist nahtlos in die Mannschaft eingefügt." So erließ das Trainerduo seinem Team auch ausnahmsweise die "Strafübungen", die sie eigentlich nach dem Spiel hätten absolvieren müssen. Bei 29 Gegentreffern (also neun über der magischen 20er-Marke) ersparten sich so jeder Spieler immerhin 90 "Crunches" auf dem Brannenburger Hallenboden.

Youngster vor Absprung?

Aus dem starken Kollektiv ragten mit Youngster Felix Holubek und Routinier Christian Schnöll dennoch zwei Spieler heraus. Der 19-jährige SSM-Schüler Holubek zog als Achsenspieler die Fäden und riss vor allem in der ersten Halbzeit seine Teamkollegen spielerisch und kämpferisch mit. "Er ist einer, von dem wir befürchten müssen, dass er uns bald abhanden kommt und bei einem Club in der obersten österreichischen Liga landet", weiß UHC-Obmann Thomas Manhart. Mit seinen neun Treffern gegen Brannenburg hat er jedenfalls einmal mehr sein großes Potenzial unter Beweis gestellt.

Oldie half seinem Herzensverein

Keine Angst vor einem Wechsel muss der Club bei Christian Schnöll haben. Der 42-Jährige hat seine Karriere schon länger beendet und nimmt eigentlich nur mehr am Mannschaftstraining teil, um sich fit zu halten. Wenn absolut Not am Mann ist, ist er allerdings stets bereit, für seinen Herzensverein einzuspringen. So auch am letzten Samstag gegen Brannenburg. Dabei zeigte Schnöll, dass er am rechten Flügel absolut nichts verlernt hat. Mit sechs Treffern war der Linkshänder nach Holubek der erfolgreichste Werfer der Salzburger.

Seit Oktober 2018 ungeschlagen

Mit dem Sieg in Brannenburg hat der UHC seine beeindruckende Erfolgsserie in der Bayerischen Bezirksliga fortgesetzt. Die letzte Niederlage datiert aus dem Oktober letzten Jahres. Die letzten neun Spiele haben die Salzburger allesamt gewonnen. Im Kampf um Platz eins mit Grafing hat der UHC derzeit die Nase um zwei Punkte vorn. Allerdings haben die Bayern noch zwei Spiele mehr zu bestreiten. Das Spitzenspiel gegen Grafing findet bereits am 9. März in Salzburg statt. Davor müssen die Salzburger am Sonntag (3. März) noch in Freilassing antreten, wo mittlerweile der ehemalige UHC-Trainer Ivan Meter angeheuert hat.

