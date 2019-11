Salzburgs Handballer feierten den nächsten wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayrischen Bezirksoberliga.

Der Verletzungsteufel verfolgt den UHC heuer ausgesprochen hartnäckig. Im Heimmatch am Samstag gegen Grafing fielen Trainer Herbert Wagner gleich drei Schlüsselspieler aus, dennoch setzten sich die Salzburger letztlich verdient mit 31:27 (13:13) durch. "Das war heute ein echtes Kampfspiel, in dem wir auch viel improvisieren mussten", meinte der Coach erleichtert nach dem Schlusspfiff.

Als Ersten erwischte es bereits nach zehn Minuten Sebastian Aufhauser, der sich am Knöchel verletzte. Wenig später war der Schock noch größer, als Maximilan Rief vom Feld humpelte. Der Flügelflitzer war eben erst von einer achtwöchigen Verletzungspause zurückgekehrt und verletzte sich erneut am Sprunggelenk. Trotz der beiden Ausfälle hielt der UHC die Partie offen und ging mit 13:13 in die Pause. Die Vorentscheidung fiel dann beim Stand von 18:17 für Grafing. Mit fünf Treffern in Folge setzten sich die Salzburger erstmals deutlich ab und brachten den Vier-Tore-Vorsprung mit viel Geschick, Können und einer starken Torhüterleistung von Max Hagler über die Zeit. Dabei saß die letzten zehn Minuten nur mehr ein einsatzbereiter Feldspieler auf der Bank des UHC, nachdem auch Manuel Schnur mit einer Fingerverletzung aufgeben hatte müssen.

Die erfolgreichsten Werfer bei den Salzburgern waren Felix Holubek mit sechs, Stefan Pac mit fünf sowie Oliver Hesse und Max Rief mit jeweils vier Treffern. In der Tabelle liegt der UHC mit nunmehr fünf Punkten aus acht Spielen auf Rang acht unter zwölf Teams.