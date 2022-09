UHC musste sich erstmals geschlagen geben

Salzburger zeigen sich in ihrer zweiten Saison in der HLA Challenge Nord/West stark verbessert.

Der UHC hat am Sonntagabend seine erste Saisonniederlage in der HLA Challenge Nord/West (2. Bundesliga) hinnehmen müssen. Die Salzburger hielten das Heimmatch gegen Wels zwar lange offen, am Ende setzten sich die Oberösterreicher aber mit 33:30 (14:14) durch.

Trotz der Niederlage präsentiert sich der UHC heuer gegenüber der Debütsaison in der 2. Liga stark verbessert. Wurden vor einem Jahr noch alle Hinrundenspiele verloren, legten die Salzburger heuer mit einem Sieg und einem Remis los, bevor das Duell der Unbesiegten gegen Wels verloren ging. "Ich bin selbst positiv überrascht gewesen von unserem Start, die Mannschaft hat sich sehr gut weiterentwickelt", sagt Trainer Herbert Wagner.

Nach seiner Rückkehr nach Österreich hatte sich sein Team erst an das höhere Tempo, die größere Härte und das Spielen mit Harz an den Händen gewöhnen müssen. "Das war eine große Umstellung und hat eben ein wenig gedauert", erklärt Wagner. Auch die Entwicklung der von seinem Sohn Christian Wagner angeführten jungen Garde macht den Trainer stolz: "Die geben richtig Gas und machen den Routiniers Druck."