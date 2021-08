Gruppe für Westvereine und fehlender U20-Bewerb machten die Heimkehr wieder attraktiv. Doppelt so viel Training, um sich ans Niveau heranzutasten.

Ältere Semester erinnern sich noch gern an die Zeit, als der UHC eine Topadresse im heimischen Handball war. So kürten sich die Salzburger von 1965 bis 1974 drei Mal zum österreichischen Meister und sicherten sich fünf Mal den Vizemeistertitel. Seine zweite Hochphase erlebte der Verein Anfang der 90er-Jahre, als der Aufstieg in die Staatsliga B gelang.

Mit dabei war damals auch Herbert Wagner als junger Kreisspieler. Der ehemalige Volleyballer blieb dem Verein auch nach dem raschen Abstieg auf ...