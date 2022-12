UHC Salzburg mit starkem "Abschluss"

Die Salzburger Handballer beendeten Durststrecke in der Rückrunde der 2. Bundesliga.

Der UHC Salzburg hat das Handballjahr erfolgreich beendet. Mit einem 26:23-Sieg bei der zweiten Mannschaft des Erstligisten Schwaz bestätigten Sebastian Aufhauser und Co. noch einmal den Aufwärtstrend in der 2. Bundesliga und gehen als Tabellenvierter in die Feiertagspause. Neun Punkte sammelten die Salzburger in der starken Hinrunde des Grunddurchgangs, nun wurde nach drei knappen Niederlagen auch erstmals in der Rückrunde angeschrieben.



UHC Salzburg schlug Schlusslicht

Die am Tabellenende stehenden Tiroler gingen vom Start weg volles Risiko und nahmen fast das komplette Match hindurch im Angriff den Torhüter vom Feld, um mit permanentem Überzahlspiel die UHC-Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Eine ungewöhnliche Taktik, auf die das Salzburger Trainerteam jedoch vorbereitet war, weshalb sich die UHC-Spieler dadurch nicht aus der Ruhe bringen ließen. Zwar haderte man einmal mehr mit der Chancenverwertung, zeigte aber Fortschritte.



"Eine solide Mannschaftsleistung"

Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte, in der sich keine Mannschaft absetzen konnte, lag der UHC nach dem Seitenwechsel kein einziges Mal in Rückstand. Kurz nach der Pause glückte den Salzburgern die erste Drei-Tore-Führung (17:14, 21:18), in der Schussphase legte der UHC nach und setzte sich bis zur 55. Minute vorentscheidend mit sechs Toren Vorsprung ab (25:19). UHC-Trainer Herbert Wagner freute sich über "eine solide Mannschaftsleistung" im letzten Match vor der Pause.