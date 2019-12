Das abschließende Abstiegsduell vor der Winterpause konnte nicht stattfinden, weil die Gäste wegen eines Verkehrsstaus in Bayern auch 45 Minuten nach der geplanten Beginnzeit noch nicht eingetroffen waren.

Die Handballer des UHC Salzburg haben am Samstagnachmittag im Sportzentrum Nord in Liefering nur beim Aufwärmen ihr Können gezeigt. Alles war angerichtet für das direkte Duell um einen Nicht-Abstiegsplatz in der Bayerischen Bezirksliga. Doch das abschließende Spiel vor der Winterpause konnte nicht angepfiffen werden. Gegner TSV Trudering hatte das durch eine Straßensperre in Bayern entstandene Verkehrschaos unterschätzt und steckte im Stau fest.

Die Hausherren und die zwei pünktlich erschienenen Schiedsrichter aus Deutschland warteten nicht nur die obligate Viertelstunde zu, sondern schoben die Beginnzeit 45 Minuten hinaus. Als um 16 Uhr aber immer noch keine Gästespieler eingetroffen waren, stand fest: Der UHC geht ohne abschließendes Abstiegsduell in die kurze Winterpause (bis Mitte Jänner). Die Spieler machten aus der Situation das Beste: Nachdem sie fast 75 Minuten aufgewärmt hatten, entschädigten sie die ebenfalls wartenden Zuseher mit einem internen Trainingsmatch.

Ob das Bezirksliga-Spiel zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen wird oder als Sieg der Salzburger gewertet wird, traute sich Obmann Thomas Manhart noch nicht vorherzusagen: "Eigentlich war das keine höhere Gewalt, weil die Straßensperre schon länger bekannt war. Man weiß aber nie, was entschieden wird", betont der UHC-Boss, dessen Mannschaft mit einem Sieg die drei Abstiegsränge verlassen würde.

Angesichts der zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle wäre das als Erfolg zu werten, erklärte Manhart vor der Weihnachtsfeier am Abend: "Wegen der vielen Verletzungen sind wir jetzt froh, dass die Hinrunde vorbei ist. Mit den Leistungen und Ergebnissen müssen wir zufrieden sein. In dieser Liga ist das Niveau einfach höher und wird jeder Fehler bestraft. Daran müssen wir uns erst gewöhnen."

