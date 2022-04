UHC setzt seine Heimserie fort

Salzburger gewannen Heimspiel gegen Lauterach mit 28:21 und sind seit mehr als fünf Monaten zu Hause unbesiegt.

Der UHC hat einen perfekten Start in die Abstiegsrunde der 2. Handball-Bundesliga (HLA Challenge) hingelegt. Die Salzburger setzten sich am Samstag im Heimspiel gegen Lauterach mit 28:21 (15:7) durch. Damit sind sie vor eigenem Publikum bereits seit mehr als fünf Monaten ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage datiert vom 30. Oktober des Vorjahres, als sich das Harder Future Team im Sportzentrum Nord mit 25:22 durchsetzte.

Angeführt vom wiedergenesenen Goalgetter Sebastian Aufhauser, der gleich die ersten drei Tore warf, lagen die Salzburger rasch mit 4:0 voran und bauten den Vorsprung bis zur Pause auf 15:7 aus. In der zweiten Halbzeit ließ der UHC nichts mehr anbrennen. Erst in der Schlussphase schlichen sich vermehrt unnötige Fehler ein, der Sieg war aber nie in Gefahr. In der Offensive glänzten neben Aufhauser auch Patrick Scherbel und Max Selig, die wie der Fußballerspross je sechs Treffer erzielten. Zudem war Goalie Max Hagler ein starker Rückhalt. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von David Dreher, der mit Verdacht auf Riss des Seitenbandes vom Feld musste.