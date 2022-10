UHC verlor gegen Linzer Nachwuchs erst in den Schlussminuten

Nach 23:22-Führung mussten sich die Salzburger in Linz noch mit 32:28 geschlagen geben.

Der UHC hat am Samstag zwar seine zweite Saisonniederlage in der HLA Challenge Nord/West (2. Bundesliga) einstecken müssen, aber nach dem 28:32 (13:14) in Linz zollte auch Future-Team-Trainer Nermin Alkic den Salzburgern Respekt. Im Vergleich zur Vorsaison, als der UHC in der kompletten Hinrunde ohne Punkt geblieben war, habe er "zwei völlig unterschiedliche Mannschaften" gesehen.

Heiße Schlussphase

Lieber als lobende Worte wären den Salzburgern freilich Punkte gewesen. Nach zwei Siegen und einem Remis in den ersten fünf Spielen liegen sie immerhin in Schlagdistanz zur Spitze. Auf dem Feld forderten sie dem Linzer Nachwuchs alles ab, lagen sogar eine Viertelstunde vor Schluss mit 23:22 in Führung. Die Entscheidung fiel erst in den Schlussminuten, als die Hausherren erstmals um drei Tore davonziehen konnten. Der UHC kämpfte sich noch von 25:28 auf 28:30 heran, konnte in der Schlussminute aber kein Remis mehr retten.

"Bestes Spiel im Kalenderjahr"

"Niemand freut sich über eine Niederlage, aber wenn man schon verliert, dann so. Ich kann den Spielern kaum etwas vorwerfen. Es war saisonübergreifend unser bestes Spiel im ganzen Kalenderjahr", lobte UHC-Coach Daniel Röse sein Team, in dem Sebastian Aufhauser mit acht Toren einmal mehr herausstach. "Die Gesamtleistung war top und wir hatten auch etwas Pech. Wir haben in der extrem engen Partie einige Male die Chance nicht genutzt, unsererseits mit zwei oder drei Toren in Führung zu gehen. Das ist dann in den entscheidenden Schlussminuten leider den Linzern gelungen."

Goalie und Flügel glänzten erneut

Extralob gab es für zwei "Aufsteiger" der letzten beiden Spiele. UHC-Goalie Tobias Klettner zeigte nach der seiner starken Leistung beim 26:15-Heimsieg über Schwaz in der Vorwoche neuerlich "eine überragende Partie". Und am Flügel bot Benedikt Werner, der in der Vorsaison vorwiegend noch für die zweite Mannschaft gespielt hatte, das zweite Match in Folge "eine super Leistung". Hinter Topscorer Sebastian Aufhauser war Werner mit fünf Treffern gleichauf mit Christian Wagner und Florian Schneider zweitbester UHC-Torschütze.