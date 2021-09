Der UHC Salzburg hat bei der Rückkehr in die 2. österreichische Handball-Liga nur knapp einen überraschenden Auftaktsieg verpasst. Die Mannschaft von Coach Herbert Wagner lag am Samstag im Heimspiel gegen das Linzer Futureteam bis 20 Minuten vor Schluss sogar in Führung, musste sich letztlich aber mit 24:26 (15:13) geschlagen geben.

"Das war gegenüber dem letzten Testspiel eine Steigerung um zwei Klassen", freute sich Wagner über den starken Saisonstart. Bester Torschütze war Sebastian Aufhauser mit sechs Treffern. Fünf davon erzielte er von der Sieben-Meter-Linie. Das größte Problem bei den Salzburgern waren die vielen Zeitstrafen. Während die Linzer nur eine einzige Zwei-Minuten-Strafe kassierten, musste der UHC 18 Minuten lang in Unterzahl spielen. Torjäger Aufhauser konnte nach einer Roten Karte gegen ihn in der Schlussphase nicht mehr mithelfen.