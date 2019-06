Hannah Haigermoser und Mirijam Horath siegen in der Slowakei

Salzburgs Ausnahmetalent im Voltigieren ist nach einer Verletzungspause wieder auf gutem Weg zurück: Hannah Haigermoser gewann ein wichtiges Sichtungsturnier.



Beim CVI Pezinok in der Slowakei waren 160 Teilnehmer aus 15 Nationen am Start. Der UVG Rot-Weiß Salzburg war mit drei Einzelvoltigierern und zwei Pferden am Start. Besonders wichtig war dieser Wettkampf für das Ausnahmetalent Hannah Haigermoser, die dieses Turnier zur Vorbereitung auf die letzte Sichtung für die Juniorenweltmeisterschaft nutzte. Umso erfreulicher ist es, dass sie mit einem deutlichen Sieg aus der Slowakei nach Hause fuhr. "Nach den zwei fehlerfreien Kürumläufen bekomme ich auch hier wieder die Sicherheit zurück", sagte die 17-Jährige strahlend, die durch eine Kreuzbandverletzung im März in ihrer Vorbereitung stark zurück geworfen wurde.

Auch Mirijam Horvat siegt auf ihrem Pferd Chantor Deux an der Longe von Ursula Freund deutlich im Seniorenbewerb. Elisa Oberauer schaffte bei ihrem zweiten internationalen Auftritt den 5. Platz.



Quelle: SN