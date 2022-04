Michael Walkner nach Corona-Stress zum WM-Auftakt Achter

Strafzeit kostete Gaißauer Motocrosser beim "Minus 400" in Israel eine bessere Platzierung.

Der Auftakt der Hard-Enduro-WM in Israel stand für Michael Walkner unter keinem guten Stern. Trotz widriger Umstände fuhr der Gaißauer als Achter erste WM-Punkte. Dabei wäre durchaus mehr drinnen gewesen.

Bereits vor der Abreise mussten das kleine Familienteam um den Start beim Rennen am Toten Meer zittern, da Michael und sein Bruder Thomas, der ihn als Mechaniker unterstützt, gerade erst eine Coronainfektion hinter sich hatten. Erst nach einem letzten Test am Flughafen von Tel Aviv war der Weg frei. Aber auch danach wartete auf die beiden eine Menge Arbeit. Zudem war in ihren Gepäcktaschen kaum Platz für Bekleidung, da diese mit speziellen Motorradteilen ausgefüllt waren. Gemeinsam mit dem israelischen GAS-GAS-Importeur bereiteten sie das Rennmotorrad vor Ort vor. Nach einem Roll-out mit Kunden und Freunden des Ausstatters ging es für die beiden mit einem geliehenen Transporter zur Rennstrecke ans Tote Meer.

Nach starken Leistungen beim "Urban-Race" über künstliche Hindernisse und beim Prolog startete Walkner als Achter ins Hauptrennen des "Minus 400". Dort fand er früh einen guten Rhythmus und bald war sogar die Spitzengruppe in Reichweite. "Nach dem Boxenstopp fuhr ich voller Motivation das bisher beste Rennen meiner Karriere. Dabei konnte ich zwei Stunden lang auch mit den absoluten Topfahrern locker mithalten", berichtet Walkner. Danach führten allerdings eine schlechte Beschilderung und der Rennstress dazu, dass der Salzburger eine Abzweigung übersah und daher einen kurzen Streckenabschnitt ausließ.

Wegen dieses Missgeschicks wurde ihm eine deutliche Strafzeit aufgebrummt. Deshalb reichte es schließlich im Endklassement nur zu Rang acht, der immerhin die ersten acht WM-Punkte einbrachte. Bei der nächsten Runde zur WM-Serie Mitte Mai in Serbien will Walkner noch weiter vorne landen.