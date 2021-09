Harter Kampf: Walser Ringer schlugen Götzis nach Pausenrückstand

Die Hausherren drehten das Duell im griechisch-römischen Stil und bleiben das einzig makellose Bundesligateam.

Der A. C. Wals hat sich am Samstag auch gegen den KSV Götzis durchgesetzt. Beim 34:24-Heimerfolg überzeugte der Rekordmeister vor allem im griechisch-römischen Stil. Denn nach den Kämpfen im Freistil war der Favorit noch mit 16:18 zurückgelegen. Bemerkenswert: Die Vorarlberger stellten nur sechs Ringer, mussten in beiden Stilarten kampflos ein 0:4 hinnehmen. Die zwölf bestrittenen Duelle waren hart umkämpft.

Ragginger und Hrustanovic ließen nichts anbrennen

Für die Vorentscheidung sorgten nach der Pause Markus Ragginger, der Routinier Lukas Hörmann souverän 5:0 besiegte, Youngster Muhamed Bektemirov, der sich nach 0:7-Rückstand zurückkämpfte, sowie Olympiateilnehmer Amer Hrustanovic, der eine 12:0-Machtdemonstration zeigte. Nachdem sich Benedikt Huber und Benedikt Puffer geschlagen geben mussten, setzte Christoph Burger mit einem flotten 12:0-Sieg den Schlusspunkt. "Wir sind sehr zufrieden, dass wir auf der Siegerstraße geblieben sind", erklärte Obmann Anton Marchl.