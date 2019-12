Heeressportler feierten nach Erfolgsjahr

Das HLSZ Salzburg blickte bei seiner Weihnachtsfeier im Sportzentrum Rif auf ein Jahr 2019 mit vielen Titeln und Medaillen zurück.

Vizeleutnant Erwin Geiger, der Leiter des HLSZ, konnte eine lange Erfolgsliste vorweisen. Die nordische Ski-WM in Seefeld war dabei besonders ertragreich. Die Springerinnen Chiara Hölzl und Jacqueline Seifriedsberger gehörten dem ÖSV-Silber-Team an, Für Daniel Huber gab es Teamsilber, für Kombinierer Mario Seidl Teambronze. Schütze Bernhard Pickl wurde Vizeweltmeister, Karateka Stefan Pokorny eroberte EM-Bronze, die Paraski-Athleten um Sebastian Graser räumten bei der WM ab. Und das war nur ein kleiner Teil der vielen Erfolge, die von den 59 Leistungssportlern aus 19 Sportarten gefeiert wurden.

Viele von ihnen nahmen sich am Freitag trotz enger Terminkalender Zeit für die Weihnachtsfeier im ULSZ Rif, und bei vielen geht der Blick schon wieder in die Zukunft. So bei Karateka Alisa Buchinger, die ebenso den Zug zu Olympia 2020 nehmen will wie Triathlet Lukas Hollaus. "Auch in der Leichtathletik, im Schießen und im Ringen haben unsere Sportler noch Chancen, sich für Tokio zu qualifizieren", betonte Geiger.

Kombinierer Mario Seidl sprach im Namen aller Aktiven: "Danke für die tollen Möglichkeiten, die wir im HLSZ und in Rif genießen. Gerade wenn man so wie ich gerade verletzt ist, schätzt man diese Sicherheit sehr. Das wollen wir in Form von Erfolgen zurückgeben."

Quelle: SN