Heißes Derby: Bergheim lässt Hallwang keine Chance - Spieler und Linienrichter zollen Hitze Tribut

Die Bergheimer stehen nach dem Abstieg in die 1. Landesliga makellos an der Tabellenspitze, gefolgt von Neumarkt. Hallwang hinkt hinterher.

Im Frühjahr kämpfte Hallwang deutlich länger als Bergheim um den Verbleib in der Salzburger Liga. Nun scheinen nur die Bergheimer um die sofortige Rückkehr zu spielen. Die Elf von Trainer Alexander Pilaj verteidigte mit einem klaren 3:0-Heimerfolg über den Lokalrivalen die makellose Bilanz (neun Punkte, 11:1 Tore) und die Tabellenführung in der 1. Landesliga. Gegen Hallwang, das erst einen Punkt geholt hat, hatte man nur anfangs Probleme.

Hallwang vergibt erste Chance - Bergheim zieht davon

Die Gäste starteten mit hohem Pressing. Bei einem Lattenkracher schrammten sie knapp an der frühen Führung vorbei. Das Pulver war damit schon verschossen. Lukas Can Hindler und Stefan Ziss trafen nach rund 20 Minuten per Doppelschlag für die Hausherren, die nun alles im Griff hatten. "Nach den ersten Minuten war es souverän. Wir haben alles so gemacht, wie wir es uns vorgenommen haben", sagt Trainer Pilaj. Neuzugang Michael Pletschacher erhöhte vor der Pause noch auf 3:0.

Hallwang muss früh wechseln

Zu diesem Zeitpunkt hatte Hallwang-Coach Damir Borozni mit Hasudin Rasidovic (Ferse) und Lukas Zieher (Kreislaufprobleme) bereits zwei Mal gewechselt, in der Halbzeit versuchte er mit drei weiteren frischen Kräften noch etwas zu bewegen. "Der Wille der Mannschaft war bei dieser Hitze auch da, aber wir wiederholen unsere dummen Fehler. Das ist auch eine Qualitätsfrage. Wir müssen das analysieren", sagt Hallwangs neuer Coach, der noch auf den ersten Pflichtspielsieg - im Landescup unterlag man ebenfalls Bergheim - wartet.

Spielunterbrechung und Linienrichtertausch

Hallwang blieb auch im zweiten Durchgang harmlos, Bergheim spielte seine Klasse aus. Nach Hallwangs Zieher musste auch ein Linienrichter den hohen Temperaturen Tribut zollen. Nach Kreislaufproblemen wurde das Spiel in der 66. Minute für mehr als eine Viertelstunde unterbrochen, ehe ein Ersatzmann übernahm. Der Spielstand änderte sich nicht mehr. "Eine verdiente Niederlage", sagt Borozni.

Neben Bergheim auch Neumarkt in Fahrt

Während sich Hallwang erst finden muss, ist neben Bergheim auch Neumarkt noch makellos. Der Absteiger fertigte Anthering dank vier Treffern von Christian Brandl mit 6:2 ab. Zwei Comeback-Treffer von Maximilian Dicker ließen in der Schlussphase nur kurz Hoffnung bei den Gastgebern aufkommen. "Insgesamt eine glasklare Angelegenheit", sagt Neumarkts Sportchef Hans Hajek.