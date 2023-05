Henndorf-Youngster sorgt für überraschenden Punktgewinn

Favoritensiege gab es zum Auftakt der Tennis-Landesliga der Herren - auch für Eugendorf und UTC Bergheim

Die beiden Titelfavoriten Eugendorf und UTC Bergheim gaben sich zum Auftakt der Tennis-Landesliga der Herren keine Blöße. Eugendorf siegte im vereinsinternen Duell mit der Zweier-Mannschaft 7:2 (5:1) , wobei Manuel Elsenwenger im Einser-Match gegen Felix Dürlinger mit 3:6, 6:1, 6:4 die Oberhand behalten konnte.

Bergheim gewann in Henndorf 6:3. Am überraschenden Punktgewinn des Aufsteigers war alle voran Julius Jeitschko verantwortlich. Der U16-Spieler siegte im Einser-Duell mit Bergheims Julian Auktor 6:2, 3:6, 6:4. Ebenfalls einen Punkte abgeben musste das zweite Team von Bundesligist Radstadt, das 5:4 in Zell am See siegte. GM Sports Anif ließ beim 7:2 gegen den HSV Wals nichts anbrennen. Am Samstag starten die Bundesligen sowie alle anderen Klassen in Salzburg in die Saison.