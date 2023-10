Hermann Höllwart gewinnt zum zehnten Mal den Alpencup

Taxenbacher setzte sich beim Finale in St. Jakob im Ahrntal vor zwei Tirolern durch. Auch der Salzburger Nachwuchs glänzte.

Die Ausgangslage versprach ein spannendes Finale. Drei Ranggler hatten vor dem abschließenden Bewerb in St. Jakob im Ahrntal noch eine Chance auf den Gesamtsieg im Alpencup. Der Taxenbacher Hermann Höllwart ging mit einem Punkt Vorsprung auf den Matreier Philip Holzer in den letzten Bewerb. Aber auch Stefan Gastl aus dem Brixental durfte sich noch Hoffnungen auf den Titel machen.



Höllwart feierte zwei Klassensiege

Während Gastl mit dem Sieg in der Klasse II seine Chance wahrte, stand sich das Topduo im Finale der Meisterklasse I gegenüber. Höllwart reichte wegen der schnelleren Siegzeit in der Vorrunde ein Unentschieden, um die Klasse für sich zu entscheiden und seinen Vorsprung um einen Punkt auszubauen. In der Hagmoarklasse schied Holzer schon in der Auftaktrunde durch ein Remis gegen den Saalbacher Christopher Kendler aus. Höllwart gelang hingegen ein Blitzsieg über den Piesendorfer Daniel Schager, der ihm seinen bereits zehnten Gesamtsieg im Alpencup einbrachte. Gastl nutzte ein Freilos in der ersten Runde, um sich schließlich (hinter Höllwart) Platz zwei in der Hagmoarklasse und (punktgleich mit Holzer) in der Gesamtwertung zu sichern.



Sechs Salzburger Siege im Nachwuchs

Während in der höchsten Leistungsklasse neben Höllwart kein weiterer Salzburger unter den Top 5 landete, machten die Erfolge im Nachwuchs Hoffnung für die Zukunft. So gingen bei den Schülern durch Phillip Scheiber (Leogang), Johann Moßhammer (Maria Alm), Thomas Dotter (Mittersill) und Alexander Hausbacher (Pongau) vier der fünf Klassensiege nach Salzburg. Der Piesendorfer Raphael Gaschnitz setzte sich in der Jugendklasse bis 16 Jahre, Simon Steiger aus Bramberg bis 18 Jahre durch. In der Klasse III führte Simon Blaickner aus Bramberg einen Salzburger Dreifachsieg an.