Hermann Neubauer gewann Testrallye vor Rekordstaatsmeister

Lungauer dominierte Blaufränkischlandrallye ab der zweiten Sonderprüfung. Raimund Baumschlager um 41 Sekunden auf Platz zwei verwiesen.

Nach einem Jahr voller Pleiten, Pech und Pannen ist Hermann Neubauer mit einem soliden dritten Platz beim Staatsmeisterschaftsauftakt, der Jännerrallye in Freistadt, in die neue Rallyesaison gestartet. Auch wenn der Lungauer und seine Co-Pilotin Ursula Mayrhofer mit ihrem ersten Rennen im neuen Škoda Fabia Rally2 Evo durchaus zufrieden waren, zeigte sich ihnen doch auch, dass es noch einige Kilometer mit dem Auto brauchen würde, um sich wirklich an das Limit herantasten zu können. Knapp zwei Wochen vor dem zweiten Staatsmeisterschaftslauf, der Rebenlandrallye am 17. und 18. März in Leutschach, nutzte das Duo die Blaufränkischlandrallye im Burgenland kurzerhand als Testlauf unter Rennbedingungen.

Nur zum Auftakt geschlagen

Beim Auftakt zur ARC, der "zweiten Liga" des österreichischen Rallyesports, standen durchaus prominente Namen am Start. Neubauers größter Konkurrent im Kampf um den Sieg war kein Geringerer als Österreichs Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager. Die erste Sonderprüfung gewann noch überraschend der Deutsche Maximilian Koch 3,3 Sekunden vor Neubauer. Ab der zweiten Etappe war aber der Salzburger stets als Erster im Ziel und siegte am Ende mit 41 Sekunden Vorsprung auf Rallyelegende Baumschlager.

Ans Limit herangetastet

Entsprechend glücklich war Neubauer mit dem Testeinsatz. "Klar bin ich happy, auch wenn ich zwei kleine Verbremser eingebaut habe. Und dass uns der Reifenschaden auf der letzten Prüfung nicht mehr Zeit gekostet hat, war natürlich glücklich", erklärt der 34-Jährige aus St. Michael. "Das Wichtigste ist jedoch, dass ich mich ohne Druck an das Limit des Škoda herantasten konnte. Das ist super gelungen und ich fühle mich jetzt wesentlich wohler. Gerade in schnellen Passagen ist das enorm wichtig. Die Rebenlandrallye kann also kommen."

Christoph Pichler