Hetzjagd der Skitourengeher zur Paul-Außerleitner-Schanze

Wenn am 6.1.2019 mit dem seit 1953 durchgeführten Dreikönigsspringen auf der Paul Außerleitner Schanze in Bischofshofen die Vierschanzentournee ins Finale geht, werden in diesem Jahr auch zwei Skibergsteiger dabei sein. Zwischen den Durchgängen kommt es zu einem ungewöhnlichen Schau-Wettkampf.

SN/privat Jakob Herrmann aus Werfenweng.