Hiobsbotschaft für St. Johann: Youngster riss sich bei Derbysieg das Kreuzband

Die Verletzungsmisere von St. Johann reißt nicht ab: Beim 3:0-Sieg in Bischofshofen, dank dem sich die Lottermoser-Elf noch für das obere Play-off qualifiziert hat, verletzte sich Tobias Hochleitner schwer.

Bereits im Herbst hatte St. Johann mit groben Verletzungsproblemen zu kämpfen: Trainer Ernst Lottermoser musste monatelang auf einige Führungsspieler verzichten und zitterte sich am vergangenen Wochenende ins obere Play-off. Beim entscheidenden 3:0-Erfolg in Bischofshofen verlor der regierende Landesmeister den nächsten wichtigen Kicker: In der 78. Minute verdrehte sich der 22-jährige Tobias Hochleitner ohne Fremdeinwirkung das Knie. Am Sonntag kam die bittere Diagnose: Der zentrale Mittelfeldspieler riss sich das Kreuzband im rechten Knie.

St. Johann gehen die Spieler aus

"Extrem bitter. Viel darf jetzt nicht mehr passieren", erklärt Lottermoser, dessen Mannschaft als Dritter in das obere Play-off startet. Auf Rang zwei, der zur Qualifikation für die Regionalliga West 2023/24 reichen würde, fehlen den Pongauern derzeit zwei Punkte. Nach einem Wochenende Pause starten die beiden Regionalliga-Play-offs Mitte April. In der ersten Runde trifft St. Johann zu Hause auf Grünau. Tabellenführer Austria Salzburg bekommt es in Maxglan mit Seekirchen zu tun. Kuchl ist spielfrei. Im unteren Play-off stehen sich zum Auftakt SAK und Hallein sowie Anif und Golling gegenüber. Grödig ist spielfrei.